Yer Birecik: Balkondan düşen Müslüm Oğul kurtarılamadı

Acı olay, Birecik'in Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Oğul, iddiaya göre, 4'üncü kattaki dairelerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekibince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Müslüm Oğul, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.