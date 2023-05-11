Yer Bodrum: Karavan yangınında İngiliz kadın öldü

Gürece Mahallesi'nde gece saatlerinde İngiliz Hayley Louise Pearce'nin Türk vatandaşı erkek arkadaşı ile birlikte yaşadığı karavanda, elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çift, kapıyı kırarak dışarı çıkmak istedi. Hayley Louise Pearce karavandan çıkamazken, erkek arkadaşı ise yaralı kurtuldu.