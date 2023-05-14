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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:28

Yer Bursa: 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp sandıkta oyunu kullandı

Bursa'da seçimler için 6 bin 865 sandık kurulurken, seçmenler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Yatalak hasta Rahmi Altıkardeş (84) de, 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp, getirildiği okulda oyunu kullandı.

DHA
Yer Bursa: 5’inci kattaki evinden sedye ile alınıp sandıkta oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, Bursa'da 2 milyon 366 bin 370 seçmen, 6 bin 865 sandıkta oy kullanıyor. Oy verme işlemleri saat 08.00'den itibaren başladı, seçmenler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Hasta ya da engelli seçmenlerin oy kullanması için de belediyeler devreye girdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve hasta seçmenlere ulaşım imkanı sağladı.
Yatalak hasta Rahmi Altıkardeş de oy kullanmak için belediye ekiplerini arayıp, yardım istedi. Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 9'uncu Çeşme Sokak'taki evinden alınan Altıkardeş, ambulansla Hanife Murat Ortaokulu'na getirildi. Sınıfa da sedye ile getirilen Altıkardeş, görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı. Görevlilere teşekkür eden Altıkardeş, daha sonra yine ambulansla 5'inci kattaki evine bırakıldı.

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Yer Bursa: 5'inci kattaki evinden sedye ile alınıp sandıkta oyunu kullandı
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