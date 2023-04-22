Babasını vurdular, babalarını vurdu!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasının vurulduğunu duyup, olay yerine gelen Ferit E., "Baba ne oldu, kim vurdu?" diyerek üzüntü yaşadı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Mehmet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.