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Giriş Tarihi: 25.1.2024 14:56

Yer Bursa: Bekçiler durdurdu üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bursa'da çarşı ve mahalle bekçilerince durdurulan E.Ü.'nün (36) üzerinden tarihi eser niteliği düşünülen 47 sikke ve obje çıktı. 10 farklı suç kaydı da bulunan şüpheli, gözaltına alındı...

DHA
Yer Bursa: Bekçiler durdurdu üzerinden çıkanlar şoke etti!

Olay, saat 03.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Tuz Pazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Haşim İşcan Caddesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, yolda yürüyen E.Ü.'yü şüphe üzerine durdurdu. GBT sorgusu yapan ekipler, E.Ü.'nün 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 10 farklı kaydının bulunduğunu belirledi. Bu sırada şüphelinin montunun cebindeki kabarıklığı fark edip, üst araması yapan ekipler, plastik kutu içerisine saklanmış halde 47 adet sikke ve obje olduğunu gördü. Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve objelere el konulurken, şüpheli polis merkezine götürüldü. E.Ü. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi...

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Yer Bursa: Bekçiler durdurdu üzerinden çıkanlar şoke etti!
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