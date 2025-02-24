Yer Bursa: Birlikte yürüdüğü arkadaşını vurup kaçtı!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin K., sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin, yan yana yürüdüğü arkadaşını bir anda belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, yaralanan Nurettin K.'nin can havliyle kaçmaya çalıştığı, Serhat H.'nin de koşarak uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.