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Giriş Tarihi: 22.9.2024 10:16

Yer Bursa: Motosiklet faresinin hazin sonu!

Bursa'da motosikletleri sürükleyerek çalan 22 yaşındaki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yer Bursa: Motosiklet faresinin hazin sonu!
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, motosiklet faresinin K.K. (22) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, K.K.'nin Soğanlı Mahallesi'nde saklandığı eve gitti.

Kapıyı açmaması üzerine evin önünde tedbir alan ekipler, K.K.'yi kaçmak için evden çıktığı sırada kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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Yer Bursa: Motosiklet faresinin hazin sonu!
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