Yer Bursa: Motosiklet faresinin hazin sonu!

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletin çalındığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, motosiklet faresinin K.K. (22) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, K.K.'nin Soğanlı Mahallesi'nde saklandığı eve gitti.