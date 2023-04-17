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Giriş Tarihi: 17.4.2023 16:53 Son Güncelleme: 17.4.2023 16:54

Yer Bursa: Sürücü uyudu otobüs tarlaya uçtu!

Bursa'da, özel halk otobüsü şoförü Erdal Batak'ın (38) direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yer Bursa: Sürücü uyudu otobüs tarlaya uçtu!

Kaza, 10 Nisan'da saat 16.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Gümüş Caddesi'nde meydana geldi. Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü | Video

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Yer Bursa: Sürücü uyudu otobüs tarlaya uçtu!
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