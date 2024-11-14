Haberler Yaşam Haberleri Yer Bursa: Virajı alamadı, dereye düştü!
Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:59

Yer Bursa: Virajı alamadı, dereye düştü!

Bursa’da Mustafa Ö. yönetiminde olan minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkarak dereye düştü. Minibüs sürücüsü kazayı, hafif sıyrıklarla atlattı.

DHA
Yer Bursa: Virajı alamadı, dereye düştü!

Bursa'da seyir halinde olan minibüsün, virajı alamayıp dere yatağına düştüğü kaza, akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Mesudiye Mahallesinden, Alanyurt Mahallesi'ne seyir halinde olan Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Araç çekici yardımıyla dere yatağından çıkarılırken inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Bursa: Virajı alamadı, dereye düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA