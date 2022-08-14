Yer Büyükçekmece: İş insanı otel odasında ölü bulundu

Olay, Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.