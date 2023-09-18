Yer Çanakkale: Çatıdan düşen hırsız öldü

Olay, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Hava Şehit Başçavuş Süleyman Emin Önal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Selçuk M., hırsızlık yapmak için sokakta bulunan dubleks bir daireye girdi, daha sonra yan binaya geçerken ayağı kayıp, çatıdan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne götürülen Selçuk M., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ise Selçuk M.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.