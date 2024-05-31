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Giriş Tarihi: 31.5.2024 13:02

Yer Çanakkale: Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü!

Çanakkale'de çok acı bir olay meydana geldi. Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Pulat (55), hayatını kaybetti.

DHA
Yer Çanakkale: Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü!

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünün Karanlık Liman yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Pulat yönetimindeki 16 NZ 232 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu denize yuvarlandı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Pulat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pulat'ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yer Çanakkale: Denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü!
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