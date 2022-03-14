Yer Çanakkale: Evlilik çetesi çökertildi! Tam 11 milyon 500 bin TL...

Kentteki şikayetler üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polis, Zeynep T., Ozan C., S.K. ve A.S.'yi Çanakkale'de, B.T., E.K. ve A.A.'yı ise İzmir'de gözaltına aldı. Şüphelilerin evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerine ulaşarak kredi çekme yöntemleriyle çok sayıda kişiyi toplam 11 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.