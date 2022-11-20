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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Yer çekimine meydan okuyan efsane 55... Son üstüvaneci

Bir döneme damga vuran fuar ve panayırların en etkileyici gösterilerinden olan üstüvanecilik, son efsanesinin jübilesiyle tarihe karıştı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Yer çekimine meydan okuyan efsane 55... Son üstüvaneci
Üstüvanecilik seyirci karşısına ilk kez 1900'lerin başlarında ABD'nin New York eyaletinde "Ölüm Duvarı" ismiyle çıktı. Motosiklet cambazlarının adeta yer çekimine meydan okuyarak akrobatik hareketlerle seyircilerin yüreklerini hoplattığı gösteriler, 1960'lı yıllarda Türkiye'deki fuar ve panayırların da vazgeçilmezi haline geldi. Türkiye'deki son üstüvaneci Bekir Akça da, tam 50 senesini vereceği ışıltılı mazisiyle o yıllarda tanıştı. 15 yaşında Erzincan'da ilk gösterisine çıkan Akça, takvim yaprakları 1987'yi gösterdiğinde sahnesini oğluyla paylaştı.



Baba-oğul birlikte "Efsane 55" ismiyle şehir şehir gezen Bekir Akça, panayır kültürünün tarihe karışmasıyla 65 yaşında jübilesini yaptı. 50 yılda korkusuz şovlarıyla milyonları büyüleyen Bekir Akça "1 saatlik eğitimle üstüvaneci oldum, 50 yıl bu işi yaptım. İnsanlar benimle oğlumu 'Efsane 55' diye tanırlardı. Ben şehir şehir gezdim, milyonları büyüledim ama ne annem ne de eşim korkudan beni izleyemedi. Sadece babam izlemiş o da bir defa. Başıma bir kaza gelecek diye çok korkarlarmış. Jübilemi 80'imde yapmak isterdim ama panayır kültürüyle birlikte üstüvanecilik de yok oldu. Ben de 65'imde son sürüşümü yaptım ve emekliye ayrıldım."

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Yer çekimine meydan okuyan efsane 55... Son üstüvaneci
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