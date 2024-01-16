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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:11

Yer Çorum! Cami tuvaletinde ölü bulundu!

Çorum'da 74 yaşındaki Ahmet Kuşçu'nun, cami tuvaletinde hareketsiz yattığını görenler hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede Kuşçu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yer Çorum! Cami tuvaletinde ölü bulundu!

Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kuşçu'yu (74) cami tuvaletinde hareketsiz yatarken gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Kuşçu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Yer Çorum! Cami tuvaletinde ölü bulundu!
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