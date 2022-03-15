Yer Çorum: Camide namaz kılan gençten örnek davranış

Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, namazın ardından cami imamı Yasin Şeker, notu ve parayı bulunca görüntüleri izleyip, duygulandığını söyledi. Şeker, "Akşam namazına geldiğimde kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp, tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp, gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabb'im böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" diye konuştu.