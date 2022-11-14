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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:25 Son Güncelleme: 14.11.2022 12:33

Yer Çorum: Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı! Sabaha kadar sabrettik

Çorum’da psikolojik sorunları olan Mustafa Yılmaz, bir süre önce boşandığı ve daha sonra imam nikahlı yaşadığı dini nikahlı eşi ile kayınvalidesi ve çocuklarını tüfekle rehin aldı. Müzakereler soncu 3 saat sonra kayınvalide ve çocuklarını serbest bırakan koca, eşini 18 saat rehin tuttuktan sonra teslim oldu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yer Çorum: Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı! Sabaha kadar sabrettik

Çorum'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi silahla rehin alan Mustafa Y., bugün saat 11.00 sıralarında, 18 saat sonra ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen Mustafa Y., polis merkezine, Merve K. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

'SABAHA KADAR SABRETTİK'
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden, olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı" dedi.

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Yer Çorum: Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı! Sabaha kadar sabrettik
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