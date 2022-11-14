Yer Çorum: Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı! Sabaha kadar sabrettik

'SABAHA KADAR SABRETTİK'

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Şahsın ikna süresi biraz uzun sürdü, sabaha kadar sabrettik. Emniyet ve diğer kurumların çabaları ile herhangi bir kimseye zarar gelmeden, olayı sonlandırmak için gayret sarf ettik. Şahsı ikna ederek, adli süreçleri devam eden bazı dosyaları için talepleri söz konusu oldu. Olay sakin bir şekilde sonuçlanması sağlandı" dedi.