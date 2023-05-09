Haberler Yaşam Haberleri Yer Çorum: Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler
Giriş Tarihi: 9.5.2023 16:06

Yer Çorum: Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler

Çorum'dah hareketli saatler yaşandı. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin bir miktar uyuşturucuyu beşiğe sakladıkları tespit edildi.

DHA
Yer Çorum: Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merkez ve Sungurlu ilçesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 30 ekip ve 154 personelin katıldığı operasyonda adreslerde narkotik köpeği Zeus ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik hap, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 tabanca, 61 mermi 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada, şüphelilerin uyuşturucuyu bebek beşiğine gizlediği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti
Türkiye'nin enerjideki 'Kızılelma'sı: Cevher değil mücevher satacağız
Son dakika: Gaziantep'te CHP’den AK Parti’ye silahlı saldırı! 4 kişi yaralandı
Danıştay'dan Mansur Yavaş'a şok: Kanuna aykırı bulundu
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'den sonra FETÖ'ye de selam çaktı!
Fikri iktidarda kendisi azınlıkta
Son dakika: Depremzede öğrenciye ek kontenjan! Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi
İBB'de terör sevici personel skandalı ortaya çıktı: "PKK'ya kimse bir şey söyleyemez" Vatansever çalışanlara akılalmaz mobbing
Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de büyük şok! Havadan görüntülendi...
Gerçek ve sahte kahraman
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Çorum: Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA