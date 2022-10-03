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Giriş Tarihi: 3.10.2022 13:54 Son Güncelleme: 3.10.2022 13:54

Yer Denizli: 14 yaşındaki kayıp İrem’den güzel haber

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kız, 5’inci günün sonunda vatandaşların ihbarları sayesinde bulundu.

İHA
Yer Denizli: 14 yaşındaki kayıp İrem’den güzel haber
Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulunmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce Denizli'ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. kızının bir an önce bulunması için çağrıda bulunmuştu.

Vatandaşların ihbarları üzerine, bir taksicinin anneyi arayarak İrem'i 1 Ekim 2022 Cumartesi günü elinde bulunan poşetlerle otogara bıraktığını söyledi. Devriye gezen polis ekipleri gece saatlerinde İrem Karakaya'yı sokakta yürürken 5'inci günün sonunda buldu. Yanında kendisinden büyük kızlarla birlikte olduğu İrem, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakaya, ardından ailesine teslim edildi.

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Yer Denizli: 14 yaşındaki kayıp İrem’den güzel haber
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