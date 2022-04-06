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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:31

Yer Denizli: 26 yaşındaki futbolcu kalp krizi geçirdi!

İHA
Yer Denizli: 26 yaşındaki futbolcu kalp krizi geçirdi!

Denizli'de çok acı bir olay yaşandı. Amatör Lig ekiplerinden Çardak Belediyespor’da forma giyen 26 yaşındaki Buğahan Gökpınar, maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Denizli Amatör Lig F Grubu'nda mücadele eden Çardak Belediyespor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğrahan Gökpınar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Şirinköyspor karşılaşmasının bitiş düdüğünden 2 saat sonra aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Buğrahan Gökpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Acilen anjiyoya alınan ve darlık tespit edilen damarına stent takılan Buğrahan, yoğun bakımda gözetim altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çardak Belediyespor Kulübü, Buğrahan Gökpınar'ın sağlık durumuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Buğrahan Gökpınar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz. Buğrahan Gökpınar'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz"

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Yer Denizli: 26 yaşındaki futbolcu kalp krizi geçirdi!
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