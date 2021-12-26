Yer Denizli: Koronalı yaşlı kadın çöp atarken öldü!

O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan'ı görünce 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, polis ekipleri kadının oğullarına ulaşarak durum hakkında bilgi verdi. Olay yerine gelen Kayacan'ın çocukları şok geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni kaldırıldı.