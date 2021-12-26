Yer Denizli: Koronalı yaşlı kadın çöp atarken öldü!

O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan'ı görünce 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.