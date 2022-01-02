Yer Denizli: Sevgilisinin babasına kızan genç öyle bir şey yaptı ki...

Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yangını Fatih Durmaz'ın kızının sevgilisi Sezer Bardan'ın çıkardığını belirledi. Görüntülerde, Sezer Bardan'ın saman balyalarına benzin dökerek ateş verdiği anlar yer aldı. Ayrıca Bardan'ın bir akaryakıt istasyonundan benzin alması da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.