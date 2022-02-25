Yer Diyarbakır: 2 kişi ölmüştü! Gözaltılar var...

Kanlı olay, Çınar'ın Aşağı Konak köyünde dün sabah meydana geldi. Akraba olan Akdağ ailesi üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşüp, uzun namlulu silahların kullanıldığı olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralananlara müdahale etti. Sağlık durumları ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 10 yaralıdan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi ise sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise hastanelerin önünde aldığı güvenlik önlemi sürüyor. Aşağı Konak köyünde de önlem alan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.