Haberler Yaşam Haberleri Yer Diyarbakır: 2 kişi ölmüştü! Gözaltılar var...
Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:28

Yer Diyarbakır: 2 kişi ölmüştü! Gözaltılar var...

DHA
Yer Diyarbakır: 2 kişi ölmüştü! Gözaltılar var...

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı... Aşağı Konak köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı...

Kanlı olay, Çınar'ın Aşağı Konak köyünde dün sabah meydana geldi. Akraba olan Akdağ ailesi üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşüp, uzun namlulu silahların kullanıldığı olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, köyde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralananlara müdahale etti. Sağlık durumları ağır olanlar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çınar ilçesi ile Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. 10 yaralıdan 2'si, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri bulunan 8 yaralının tedavisi ise sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin ise hastanelerin önünde aldığı güvenlik önlemi sürüyor. Aşağı Konak köyünde de önlem alan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Son dakika: Türk sinemasının usta ismi Ayten Erman'dan üzen haber! Ayten Erman hayatını kaybetti... İşte ölüm nedeni!
Magazin gündemine bomba gibi düştü! Ebru Gündeş Iraklı genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk mı yaşıyor? Havada aşk kokusu var!
Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ında katılacağı NATO zirvesinde
Davanın seyrini değiştirecek ifadeye SABAH ulaştı! Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi!
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar: Bizim güçlerimiz çatışmaya girmeyecek
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocuğu Gaye Dümen milyonluk gizli mirasla ilgili yeni açıklama yaptı! Dudak uçuklatan miras!
Son dakika: Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
Son dakika: Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne veda etti! Slavia Prag şans tanımadı…
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıkladı! G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Diyarbakır: 2 kişi ölmüştü! Gözaltılar var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA