Haberler Yaşam Haberleri Yer: Diyarbakır! Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.1.2022 15:35

Yer: Diyarbakır! Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

AA
Yer: Diyarbakır! Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait sikke ve objeler ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 1 milyon 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Gömmetaş Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 61 sikke, 28 yüzük, 7 obje, 3 mühür, hançer, 163 santimetre uzunluğunda zincir ve farklı ebatlarda 31 taş bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

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Yer: Diyarbakır! Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi
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