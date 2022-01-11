Haberler Yaşam Haberleri Yer Düzce: Sahte altınları satıp otelde eğlendiler!
Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:17

Yer Düzce: Sahte altınları satıp otelde eğlendiler!

DHA
Yer Düzce: Sahte altınları satıp otelde eğlendiler!

İlginç olay Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşandı. Gittiği kuyumcu dükkanında sahte 2 bileziği, 9 Cumhuriyet altınıyla takas edip kaçan 2 şüpheli, İstanbul'da lüks bir otelde eğlenirken yakalandı...

Gölyaka ilçesinde önceki gün bir kuyumcu dükkanına gelen kişi, elindeki 2 bileziği 9 Cumhuriyet altınıyla takas ettikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra bileziklerin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve A.Ş.A. olduğunu belirledi.
Şüphelilerin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 yıldızlı bir otele yerleştiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli ile yanlarındaki Ç.Ö., S.P. ve G.P., otel odasında eğlenirken yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve odada yapılan aramada kuyumcudan alınan altınların bozdurularak elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, B.S. ve A.Ş.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti! Ahmet Çalık'tan spor dünyasını yıkan haber...
2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
SON DAKİKA | 2022 SGK ödenek ve primleri belli oldu: İşte yeni ücretler
Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Akdeniz'de son dakika 6,4 büyüklüğünde deprem! Deprem Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni döviz ve altın adımı! Kapsam genişledi...
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika | Asiye’nin yüz felci ameliyat ile geçecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Düzce: Sahte altınları satıp otelde eğlendiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA