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Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:56

Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!

DHA
Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!

Elazığ'da korkunç bir olay gerçekleşti. Burak Yalçın'ı (31) husumetli olduğu S.Y. tarafından çay ocağında tabancayla vurularak katledildi.

Kanlı olay, saat 05.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan S.Y. ve Burak Yalçın, çay ocağında buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.Y., yanındaki tabancayı çekip Yalçın'a ateş etti. Burak Yalçın yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burak Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan S.Y., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. S.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!
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