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Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:08 Son Güncelleme: 26.11.2021 14:16

Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!

DHA
Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!

Elazığ'da hareketli anlar yaşandı. Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde, 21 boş kovan tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çay ocağına tabancayla ateş açtı. Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı.

Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi. Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.

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Yer Elazığ: Çay ocağında kan aktı!
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