Yer Elazığ: Midesinden çıktı tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında, İstanbul'a giden bir otobüste arama yapıldı. Aramada, yabancı uyruklu yolcunun üst aramasında 21 parça halinde 168 gram metamfetamin ele geçirildi.