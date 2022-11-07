Haberler Yaşam Haberleri Yer Elazığ: Polis maçta tartışan taraftarları sakinleştirip 'üçlü' çektirdi!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 13:41 Son Güncelleme: 7.11.2022 13:42

Yer Elazığ: Polis maçta tartışan taraftarları sakinleştirip 'üçlü' çektirdi!

Amatör lig maçında taraftarlar arasında çıkan tartışmayı yatıştıran trafik polisi, ardından 'üçlü' çektirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

DHA
Yer Elazığ: Polis maçta tartışan taraftarları sakinleştirip ’üçlü’ çektirdi!

Elazığ'da 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Hicret Gençlik Spor ile Sanayi Sitesi Spor, 5'inci haftada karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Hicret Gençlik Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Maç sırasında tribünde taraftarlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Maçta görevli polis memurları, araya girerek taraftarları sakinleştirdi. Tartışmanın ardından trafik polisinin taraftarlara 'üçlü' çektirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda beğeni aldı.

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Yer Elazığ: Polis maçta tartışan taraftarları sakinleştirip 'üçlü' çektirdi!
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