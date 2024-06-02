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Giriş Tarihi: 2.6.2024 14:33

Yer Erzincan: Kangal dövüşü görüntülerine soruşturma!

Erzincan'da bahis karşılığı Kangal köpekleri dövüştürdüğü iddia edilen kişiler, o anları sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki çeken iki ayrı görüntü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

DHA
Yer Erzincan: Kangal dövüşü görüntülerine soruşturma!

Erzincan'da ortaya çıkan iki ayrı görüntüde, dövüştürülen Kangal köpekler birbirlerini kısa sürede kanlar içerisinde bıraktı. İzleyiciler, yorulup bitkin düşen köpekleri tekrar kışkırtarak dövüşmelerini sağladı. Köpek sahipleri hayvanlarına "Haydi oğlum, haydi aslanım" diyerek tezahüratta bulundu. Çekilen bu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hayvanseverlerin tepkisini topladı. Görüntüleri ihbar kabul eden Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma ve polis görüntülerdeki kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Hayvanseverler, Kangal köpeklerin dövüştürülmesi olayı ile ilgili suçluların bir an evvel bulunup cezalandırılmasını istedi.

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Yer Erzincan: Kangal dövüşü görüntülerine soruşturma!
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