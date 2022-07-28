Yer Erzurum: 8 kilo uyuşturucu ile yakalanan 5 İranlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolunda İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Eris', bagaj bölümündeki naylon rulolara tepki verince bu bölgede yapılan aramada; 78 ayrı parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ile gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.