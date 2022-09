Yer Erzurum: Küpesiyle dalga geçip bıçakladılar!

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kırmızı montlu şüphelinin bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, yanındaki açık kahverengi gömlekli kişinin ise sopa ile vurduğu tespit edildi. Şüphelilerin Emrah C. (17) ile Can B. (17) olduğu saptandı. Polis, 2 şüpheliyi Çaykara Caddesi'nde bir kafede yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Emrah C. ile Can B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.