Yer Esenler: Aynı iş yeri 4’üncü kez kurşunlandı!

"KURŞUNLARIN HEPSİ AYNI DÜKKANA İSABET ETMİŞ"

Sokakta esnaflık yapan Aşkın Kurtoğlu, "15 gündür bu dördüncü saldırı. Gece geliyorlar, ilk defa bugün sabah geldiler. Polis arkadaşları aradık. Plakasız motosikletli iki kişi sabah 09.15 gibi gelip ateş edip gitmişler. Biz de hemen polislere haber verdik. 8-9 el ateş etmişler. Kurşunların hepsi aynı dükkana isabet etmiş" dedi. Hakan Dağ ise, "Yaklaşık 15-20 gündür yapıyorlar bunu. Gece saaterinde yapıyorlar genelde, ilk defa gündüz attılar. Geçen sefer de 14-15 el ateş ettiler. Millet artık çoluğunu çocuğunu sokağa salamıyor. Özellikle tekstil atölyesine atıyorlar genelllikle aynı yere atıyorlar; farklı yere atmıyorlar. Belli ki aralarında bir husumet var. Üst katında arkadaşım var. Çocuk, korkusundan kapıyı kapatıyor" diye konuştu...