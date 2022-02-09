Yer: Esenler! Seçerek ayakkabı çalan hırsız merdivenlerden düştü

Hırsızlık olayı sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Dış kapıyı açık bulan bir kişi kapıların önüne bırakılan ayakkabıların numara ve eski olup olmadıklarına tek tek baktı. Beğendiklerini eline alan diğer kattaki dairelerin önüne gelen şüpheli görüntülendiğinden habersiz çok sayıda ayakkabıyı çaldıktan sonra ayrılmak istedi. Şüpheli basamaklardan inerken kayarak düştü. Hırsızlık ve hırsızlık şüphelisinin düştüğü anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.