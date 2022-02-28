Yer Esenyurt: Çuvallı hırsız yakalandı!

İstanbul Esenyurt'ta farklı zamanlarda farklı noktalarda birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız vatandaşları canından bezdirdi. Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu hırsızın kimliği tespit edildi. Çınar Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.