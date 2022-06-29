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Giriş Tarihi: 29.6.2022 12:58

Yer Esenyurt: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

DHA
Yer Esenyurt: Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İstanbul Esenyurt'ta sosyal medya üzerinden annesine küfrettiğini öne sürdüğü kişinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açan İsmail K. gözaltına alındı. Evin önünde pompalı tüfekle ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 27 Haziran'da akşam saatlerinde İsmial K. Annesine sosyal medya üzerinden küfreden kişinin evinin önüne plakasını söktüğü kamyonetle geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran İsmail K., daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu polise bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı aynı akşam yakaladı. Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yer Esenyurt: Pompalı tüfekle dehşet saçtı
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