Yer Esenyurt: Taksici ile yolcu böyle yumruklaştı!

Taksici ile yabancı uyruklu yolcu arasında çıkan kavga boks maçlarını aratmadı | Video

İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.