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Giriş Tarihi: 15.1.2025 15:02

Yer Eskişehir: 23 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma!

Eskişehir’de evde rahatsızlanan 23 günlük erkek bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalbinin durduğu belirlenen bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

DHA
Yer Eskişehir: 23 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma!

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.J.'nin (22) 3 çocuğundan biri olan 23 günlük erkek bebek, sabah saatlerinde rahatsızlandı.

Bebeklerinin nefes almadığını fark eden A.J. ve eşi, bebeği Ertaş Caddesi'ndeki bir eczaneye götürdü. Eczanedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinde kalbinin durduğu belirlenen bebek, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan bebek doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından bebeğin anne ve babasının ifadesi alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yer Eskişehir: 23 günlük bebeğin şüpheli ölümüne soruşturma!
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