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Giriş Tarihi: 8.1.2024 12:13

Yer Eskişehir! Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: 16 kişi zehirlendi!

Eskişehir'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yer Eskişehir! Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: 16 kişi zehirlendi!

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2'nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Apartmanın 2'nci katında çıkan yangın sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.


Hafif şekilde dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Yer Eskişehir! Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: 16 kişi zehirlendi!
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