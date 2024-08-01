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Giriş Tarihi: 1.8.2024 16:17 Son Güncelleme: 1.8.2024 16:34

Yer Eskişehir: Köpeğini yerlere attı dakikalarca şiddet uyguladı!

Eskişehir'de 28 yaşındaki Y.K., elinde taşıdığı köpeğini yerlere attı. Talihsiz hayvana şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu ile kayda alındı. Gelen tepkiler üzerine şüpheli Y.K. yakalandı.

DHA
Yer Eskişehir: Köpeğini yerlere attı dakikalarca şiddet uyguladı!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde Y.K., elinde taşıdığı köpeğini bir süre sonra yere attı. Y.K.'nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar ise sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin kısa sürede yayılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.'yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Y.K.'nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.

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Yer Eskişehir: Köpeğini yerlere attı dakikalarca şiddet uyguladı!
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