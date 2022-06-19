Yer Gaziantep: 1 dakikayla sınavı kaçırdı!

Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi. Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.

İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, ''Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm'' dedi.