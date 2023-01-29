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Giriş Tarihi: 29.1.2023 12:08 Son Güncelleme: 29.1.2023 12:08

Yer Gaziantep: Berber çırağı feci olayda can verdi

Gaziantep'te berberde çırak olan Suriyeli Abdurrezzak Kahya (12), kapı camının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yer Gaziantep: Berber çırağı feci olayda can verdi

Acı olay, dün akşam Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kapıdaki cam kırılarak, Kahya'nın üzerine düştü. Camın atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yer Gaziantep: Berber çırağı feci olayda can verdi
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