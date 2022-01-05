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Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:59 Son Güncelleme: 5.1.2022 14:00

Yer Gaziantep: Engelli gibi davrandı: Zabıtayı görünce ayaklandı!

DHA
Yer Gaziantep: Engelli gibi davrandı: Zabıtayı görünce ayaklandı!

Gaziantep'te ilginç bir olay yaşandı... Engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

ATLAMAYA KALKTI

Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi.

Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

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Yer Gaziantep: Engelli gibi davrandı: Zabıtayı görünce ayaklandı!
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