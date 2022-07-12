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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:20 Son Güncelleme: 12.7.2022 11:20

Yer Gaziantep: Fatma boğularak can verdi...

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çok acı bir olay yaşandı... Serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

DHA
Yer Gaziantep: Fatma boğularak can verdi...

Acı olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Kayacık Baraj Göleti'ne giden Fatma Asfour, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Fatma'yı göremeyen ailesi, 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıçlar, Fatma'nın cansız bedenine ulaşıldı. İncelemenin ardından Fatma Asfour'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Gaziantep: Fatma boğularak can verdi...
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