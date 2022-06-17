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Giriş Tarihi: 17.6.2022 12:30

Yer Gaziantep: Fuhuş operasyonunda 5 tutuklama!

DHA
Yer Gaziantep: Fuhuş operasyonunda 5 tutuklama!

Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Fuhuş için kullanılan çok sayıda evin mühürlendiği operasyonda, fuhuş yapan 32 kişiye de idari para cezası uygulandı...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onkoloji bölgesinde günlük kiralanan bazı evlerde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fuhuş yapıldığı belirlenen çok sayıda eve, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda cinsel uyarıcı malzemeler ile uyuşturucu ele geçti. Operasyon kapsamında fuhuş amaçlı kullanıldığı saptanan birçok ev mühürlendi, fuhuş yaptığı belirlenen 32 kişiye de idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan 10 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Yer Gaziantep: Fuhuş operasyonunda 5 tutuklama!
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