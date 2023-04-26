Yer Gaziantep: Silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir öldü

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin Mehmet E. ve Mustafa E., olduğunu belirledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Türkmen'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.