Yer Gaziantep: Yardım etmek istedi, bıçak yedi...

'YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİM'



Hakan Şahin, kendilerine saldıran kişileri tanımadığını ve trafikte darbedilen bir kişiye yardım etmek için olaya müdahil olduğunu söyledi. Olaydan 1 saat sonra arkadaşını bırakmaya giderken yine aynı caddede de aynı kişiler tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Şahin, "Arkadaşımla buluşmak için evden çıkmıştım. Yolda giderken bir kaza olduğunu gördük. Trafik kazasında yaşlı bir amcayı kaza yapan taraflar darbediyordu ve arkadaşım vicdanen kendisini rahatsız hissetti ve onları ayırmak için gitti. Arkadaşımı da darbetmeye başladılar. Ben de arkadaşımı ayırmak için müdahil oldum ve beni de darbettiler. Sonra bizi ayırdı çevredekiler. Olayın üzerinden bir saat kadar geçti. Eve gelmiştik. Sonra ben arkadaşımı evine kadar bırakmak için ona eşlik ettim ve evden çıktık. O sırada yolda gitmemişler ve bizi gördüler bize saldırmaya başladılar. Kendimizi bir kuru yemiş dükkanına attık. Bizi dükkanın içinden yaka paça sürükleyerek çıkarttılar ve darbetmeye başladılar. Sonra dışarı çıkarınca beni bıçakladılar. O sırada bir ses duydum 'alın götürün bunu öldürün' diyordu birisi. Daha sonra çevredekiler ayırdı. Ambulans geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bana saldıranlar iki arabadan indiler ve yaklaşık 10-15 kişilerdi. Canice saldırdılar. Bu şahısların cezalandırılmasını istiyorum"dedi.