Yer Gaziantep: Zincirleme kazada 6 yaralı!

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki 5 kişi ve TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.