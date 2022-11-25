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Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:02

Yer Gaziantep: Zincirleme kazada 6 yaralı!

Gaziantep'te TIR, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

DHA
Yer Gaziantep: Zincirleme kazada 6 yaralı!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada 33 ALK 929 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada kazayı görüp yavaşlayan Batuhan Ö.'nün kullandığı hafif ticari araca ise arkadan gelen 33 SK 178 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç, savrularak ters döndü.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki 5 kişi ve TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Gaziantep: Zincirleme kazada 6 yaralı!
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