Haberler Yaşam Haberleri Yer Gölcük: Silahlı kavgada 1 ölü 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 20.5.2022 20:50 Son Güncelleme: 20.5.2022 20:53

Yer Gölcük: Silahlı kavgada 1 ölü 2 yaralı!

DHA
Yer Gölcük: Silahlı kavgada 1 ölü 2 yaralı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dehşet veren olay saat 18.30 sıralarında Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Arbede esnasında ismi öğrenilemeyen bir kişi kavga ettikleri Ömer Akyol (30) ile ağabeyi Osman Akyol (36) ve eşi Hanife Akyol'a (32) tabancayla kurşun yağdırdı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Osman Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

32 yaşında ama 70 görünüyor! Hayatı kabusa döndü: Tüm dişlerini kaybetti
Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Son dakika: Mide ameliyatı kâbusu oldu! "Evliliğim de ben de bitti"
Son dakika | NATO açıklaması yapan Rusya'dan kan donduran iddia: Canlı kalkan olarak kullandılar
Son dakika: 2 milyon dolarlık miras kavgası! Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı
Türkiye denizlerde gücüne güç kattı! 'Alparslan'ın İlk görev yeri belli oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi
CHP’de istenmeyen adam
Kafa
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye 'Musluk' göndermesi: Bunu yaparak hizmet ettik diyemezsiniz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Gölcük: Silahlı kavgada 1 ölü 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA