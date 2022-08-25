Yer Hatay: 3 işçinin öldüğü kazada mucize kurtuluş: Son anda atlamış!

Ekipler, hurdaya dönen kamyonete vadi tabanında ulaştı. Kamyonette yolculuk yapanlardan Faruk Halis'in (52) cesedi araç yakınlarında bulundu. Araçtaki diğer işçiler Bekir Pişkin (45) ile Vedat Kundakçı'ya (42) ise ulaşamadı. Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede sel ve heyelan riski bulunduğu için arama çalışmalarına 23.30'da ara verildi.